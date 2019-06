Schietpartij in 't Zand

Omstreeks 02.35 uur reed een 18-jarige Alkmaarder vanaf de Provincialeweg N9 via de Verbindingsweg in de richting van de vlotbrug. Ter hoogte van de Oude Rijksweg voelde hij plotseling een klap tegen zijn auto. De bestuurder reed door en zette verderop zijn auto aan de kant. Op de auto werd schade geconstateerd. Een onderzoek in de omgeving naar de dader leverde geen verdachten op. De politie stelt een (forensisch) onderzoek in.