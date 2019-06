Jeugddetentie en PIJ-maatregel voor 5 overvallen in anderhalve week

Ook legt de rechtbank Midden-Nederland de verdachte de zogenoemde PIJ-maatregel op, ook wel jeugd-tbs genoemd.

Groot mes als wapen

Tussen 23 oktober 2018 en 2 november 2018 heeft de jongen – toen nog minderjarig – in totaal 5 supermarkten overvallen. Met een groot mes dwong hij de caissières het geld uit de kassalade aan hem te geven. De overvallen vonden plaats in Den Dolder, Hilversum, Bussum, Nijkerk en Vianen. Met de overvallen heeft hij duizenden euro’s buit gemaakt.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte heeft alleen nagedacht over de manier waarop hij zo snel mogelijk aan geld kon komen. Hij heeft niet stilgestaan bij de gevolgen van zijn handelen. Uit verklaringen van de caissières blijkt dat zij heel erg bang voor de overvaller waren en twee van hen hebben op zitting verklaard te denken dit angstige gevoel de rest van hun leven te blijven voelen. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar de landelijke richtlijnen voor jeugdige verdachten van gewapende overvallen. Ook houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van de jongen. Uit onderzoek blijkt dat hij diverse stoornissen heeft die ook aanwezig waren toen hij de supermarkten overviel. De rechtbank neemt het advies van deskundigen om hem de strafbare feiten verminderd toe te rekenen dan ook over.

PIJ-maatregel

Net als de officier van justitie is de rechtbank van mening dat de verdachte moet worden behandeld. Naast de jeugddetentie legt de rechtbank dan ook de zogenoemde PIJ-maatregel op. Dat is een behandelmaatregel voor jongeren bij wie er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. De maatregel wordt opgelegd voor 3 jaar, maar de rechtbank benadrukt dat de duur van de behandeling niet gemaximeerd is. Een PIJ-maatregel kan worden omgezet in tbs. Bij drie van de overvallen was ook een tweede – meerderjarige – verdachte betrokken. In die zaak is nog geen uitspraak.