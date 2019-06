Aanhoudingen na fabricage molotovcocktails

Vier jongemannen in de leeftijd van 15-20 jaar zijn vrijdag 14 juni rond 17.30 uur aangehouden op verdenking van wapenbezit. De politie nam meerdere molotovcocktails, messen en een vuurwapen in beslag.

Een groep jongemannen hield zich op rondom metrostation Kraaiennest en deze mannen vulden kennelijk flesjes met brandstof en staken daar een lont in. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam rende een verdachte weg met een tas. Deze persoon is aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. In de tas die hij weggooide zat een vuurwapen.

Diverse omstanders bemoeiden zich met het politieoptreden, maar zijn op afstand gehouden. De politie stelt een nader onderzoek naar de gedragingen en het wapenbezit van de aangehouden personen.