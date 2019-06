Nederland toont massale solidariteit met vluchtelingen in de wereld

Vanochtend in alle vroegte zijn de eerste lopers gearriveerd op vier finish-plaatsen van de Nacht van de Vluchteling. In Den Haag, Haarlem, Amersfoort en Arnhem kwamen duizenden ontroerde lopers binnen na een onvergetelijke 40 km in de nacht. Dit jaar liep een recordaantal van ruim 5600 lopers mee.



Dankzij het goede weer en honderden vrijwilligers onder andere bij de rustpunten op de routes, is het aantal uitvallers tot een minimum beperkt gebleven. In Den Haag verwelkomde burgemeester Krikke enthousiaste lopers, nadat zij zelf de laatste 10 kilometer liep, en rapper Diggy Dex was bij de finish in Amersfoort. In Arnhem was burgemeester Marcouch er zelfs nog eerder dan de eerste lopers.



Deelnemers kregen bij aankomst de exclusieve Nacht van de Vluchteling medaille omgehangen, met applaus van honderden supporters, familieleden en vrienden.



Bij deze tiende editie van de Nacht van de Vluchteling liep een recordaantal van ruim 5600 deelnemers mee. De tussenstand van de opbrengst bedroeg vanochtend 1.544.566 EUR. Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling toonde zich verheugd: 'Nederland heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien, fantastisch zoveel enthousiasme en solidariteit met vluchtelingen in de wereld', zei ze vanochtend bij de finish in Den Haag.



De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan levensreddende noodhulp voor vluchtelingen in de wereld. Vorig jaar kregen ruim 880,000 vluchtelingen in 28 landen noodhulp van Stichting Vluchteling.