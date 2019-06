Nationale Toplessdag 23 juni 2019

Blote borsten op het strand horen bij Nederland! Toch zien we op onze stranden steeds minder topless zonnende vrouwen. En dat is zonde, want uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlandse vrouwen wél graag topless wil zonnen. Maar door de komst van social media en smartphones zijn we terughoudender geworden. Daarom heeft BlootGewoon! de Nationale Toplessdag in het leven geroepen. In 2019 is dat op zondag 23 juni. Als we met z’n allen het topje weer uitlaten, halen we de kwetsbaarheid er af. Want zeg nou zelf… hoe bijzonder is het eigenlijk?!