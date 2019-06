Prominenten in jury Botenparade Pride Amsterdam 2019

“Het is weer een pracht jury geworden”, zegt jury-voorzitter Cornald Maas. “Stuk voor stuk prominenten die zeer uitgesproken en betrokken zijn. Ik vind het geweldig dat Conchita, de Oostenrijkse artiest die in 2014 het Eurovisie Songfestival won, aanwezig zal zijn. Maar dat geldt ook voor actrice en theatermaakster Romana, zanger en songwriter Jeangu en cabaretier en presentator Richard. Hij is goed bekend met de botenparade, hij was immers eerder mede-presentator van de botenparade-uitzendingen van AvroTros.”

jureren is niet eenvoudig. Het is immers de presentatie die de mensen aan de kant moet ‘raken’, maar het is de inhoud die bij het negen dagen durende festival centraal staat. Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar ‘Remember the past, create the future’. “We herdenken de Stonewall-rellen, die 50 jaar geleden in New York uitbraken en die een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging”, zegt Maas. “Een jaar later, in 1970, werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. We hopen dat het thema van Pride Amsterdam dit jaar op een originele manier op de boten te zien zal zijn.”

De jury, zichtbaar aan het werk op de VIP-tribune ter hoogte van de sluizen op de Amstel, beoordeelt de boten op basis van drie hoofdcriteria. Maas: “Wie verbeeldt het thema van dit jaar het beste? Welke boot heeft de beste uitvoering en welke deelnemers steken hun nek uit en schudden ons wakker met een maatschappelijk thema? Ofwel: thematische boten die ‘hun nek uitsteken’, hebben net zoveel kans als een mooi uitgevoerde boot.”

Opvallende boten

De botenparade is het hoogtepunt van Pride Amsterdam. Samenwerkende partijen en organisaties met bijzondere jubilea zijn twee elementen die dit jaar veelvuldig terugkomen tijdens de parade. Zo varen dit jaar maar liefst 16 sportbonden mee aan boord van de Nederlandse Sportboot. Ook is er een boot van de onderwijsinstellingen HvA, de UvA, de VU en InHolland. En zijn de politieke partijen D66, VVD, CDA, SP en PvdA gezamenlijk op de politieke boot te vinden. Verder viert PANN hun 50-jarige bestaan, Stone Wall Café Enschede 30 jaar en Mister B 25 jaar. De Rabobank heeft ook dit jaar weer een zogenoemde Support Card aan een organisatie gegeven die anders niet mee had kunnen varen. Dit jaar is dat de samenwerkende organisaties onder de naam Trans Pride.