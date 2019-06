Nieuwe tankertoestellen beschermt tegen infraroodraketten

De aankondiging volgt op de 3 dagen durende integratietests die eind mei plaatsvonden op het Spaanse vliegveld Madrid-Getafe. Hierbij was personeel betrokken van Airbus, Elbit en de NAVO.

Camera en spiegels

Tijdens de vliegtesten werkte het systeem perfect. Het liet zien meerdere soorten bedreigingen te kunnen afslaan tijdens verschillende soorten manoeuvres. Ook bleek dat het systeem gelijktijdige dreigingen aankan (voorkant, staart en zijkant) en op verschillende hoogten. De DIRCM integreert de nieuwste lasertechnologie in combinatie met een high speed thermische camera en een dynamische hogesnelheidspiegel.

Tanker-transportvloot NAVO

De tanker-transportvloot van de NAVO is een zogenoemd pooling- en sharing-initiatief van België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen. Samen verwerven, beheren, exploiteren en ondersteunen deze landen de vloot. Het vliegtuig is eigendom van de NAVO en wordt beheerd door het NATO Support and Procurement Agency.