Politie start onderzoek na vondst dode vrouw

De politie kreeg aan het begin van de avond een melding vanuit de woning aan de Driehoekskamp. Agenten troffen toen het lichaam van de bewoonster aan. Omdat men een misdrijf niet uitsluit, is men een groot onderzoek gestart in en om de woning.

Voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw heeft de politie een man aangehouden.

