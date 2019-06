Onderzoek na knalgeluiden in Zwaag

De politie onderzoekt een incident waarbij mogelijk is geschoten. Rond 02.30 uur kreeg de politie een melding dat er knalgeluiden waren gehoord aan het Hoefijzer in Zwaag.

Toen agenten in de straat kwamen was alles rustig en verlaten. Bij nadere inspectie werd in de ruit van een woning een gaatje ontdekt. De politie onderzoekt of dit door schieten is gebeurd. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.