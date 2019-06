Bestelbus in brand bij tankstation

Bij het Shell tankstation aan de Fokkerweg in Oude Meer heeft dinsdagmiddag een bestelbus vlamgevat. Het voertuig stond nog naar de tankzuil en onder het afdak.

De brandweer rukte daarom meteen met twee blusvoertuigen uit om de brand te blussen. Bij aankomst stond de gehele bus in brand. De brand was hierna snel onder controle.

Bij de brand is een persoon licht gewond geraakt en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de brand is niet bekend.