Griekse overheid waarschuwt vakantiegangers voor ziekmakende muggen

Vorig jaar nog overleden zo'n 50 mensen in Griekenland aan dit virus. Ook in andere warme landen komt het virus steeds meer voor. Het virus wordt overgedragen door een huissteekmug die ook in Nederland voorkomt. Alleen in Nederland is het nog net iets te koud om het virus bij muggen actief te maken.

Zo'n 30 miljoen toeristen doen jaarlijks Griekenland aan. De Griekse autoriteiten roepen toeristen op maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen de muggen.

Volgens de Universiteit van Wageningen rukt ook de Tijgermug steeds verder op richting Nederland. De vraag die wetenschappers zich bezighouden is niet of de mug komt, maar wanneer.