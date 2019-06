Nederland wil Europese kerosineheffing

Daarvoor pleit staatssecretaris van Financiën Menno Snel van D66.

Ook zijn eigen partij pleit voor verdere maatregelen. D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “De laatste decennia ging het alleen maar over het aantal vliegbewegingen. Er waren geen grenzen aan de consequenties voor het milieu en het klimaat. D66 kreeg vorige week een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich om een voorstel om klimaat- en milieugrenzen in te stellen voor de luchtvaart.”

Nederland zal het voorstel over de kerosinetaks morgen en overmorgen bespreken op een conferentie die Snel heeft georganiseerd in Madurodam. Als het Europees draagvlak heeft, dan zal Nederland in 2021 een vliegtaks in van 7 euro per ticket invoeren. Of Nederlanders het vliegen zullen laten valt te bezien. Het geld kan in iedergeval goed gebruikt worden om de Nederlandse schatkist gevuld te houden.