De zomer gaat beginnen

Morgen overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en kan in de loop van de ochtend en middag lokaal een regenbui tot ontwikkeling komen. In de loop van de middag klaart het van het westen uit op en wordt het droog. De maxima liggen rond 19°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. In de middag draait de wind naar noordwest.

Het weekend is het zonnig, droog en steeds verder oplopende temperaturen. Na het weekend op de meeste plaatsen tropisch warm, in het zuidoosten mogelijk meer dan 35°C.