Nederlanders voelen zich in de maling genomen als het gaat om het milieubeleid

De Nederlander wordt compleet gehersenspoeld en financieel uitgekleed als het gaat om het milieubeleid. Natuurlijk gaat het niet goed met ons klimaat. Maar deze grote natuurverschuiving ga je niet even stoppen of we moeten vanaf morgen allemaal wereldwijd onze cv niet meer gebruiken, het licht uitlaten en de auto en elektrische fiets de deur uit schoppen en genoegen nemen met veel minder.

Uit een enquête van onze redactie onder zo'n 1000 Nederlanders blijkt dat 90 procent al hun steentje bijdraagt als het gaat om het verbeteren van het milieu. Zo heeft zeker 30 procent onder de ondervraagden inmiddels zonnepanelen en heeft nog eens 10 procent hun woning na- geïsoleerd. Ook laten forensen (15 procent) meer de auto staan en pakt alternatief vervoer. Ook scheidt bijna 95 procent het afval en heeft 70 procent inmiddels zuinigere huishoudelijke apparaten in huis.

Op de vraag of men denkt dat de Haagse milieuheffingen zoals bijvoorbeeld de vliegtax het milieu kan redden, dan verliest bijna 93 procent van de ondervraagden het vertrouwen in onze Haagse politici. Het gros denkt dat het kabinet het geld hard kan gebruiken om de schatkist aan te vullen, nu o.a. inkomsten van het Groningse gasveld hard teruglopen.

Vooral is men boos over bijvoorbeeld besluiten die twee jaar geleden nog anders werden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot de megastallen. Twee jaar later moeten de boeren weer gaan inkrimpen.

Of het rekeningrijden. Als iets helpt om nog meer forenzen uit hun auto te krijgen is dat het wel. 70 procent denkt in dit geval wel dat er wel een vorm van rekeningrijden komt. Dit omdat de schatkist anders de inkomsten van de elektrische auto's gaat mislopen. Het gaat immers om geld dat milieuvraagstuk en voorlopig weet de burger niet meer wat ze moet doen. Gaat nu je cv kapot wat dan, een nieuwe kopen blijft linke soep. Voor je het weet moet je een half jaar later gaan meebetalen aan een warmtepomp in je wijk.

Kabinet, wat Nederlanders willen is een duidelijke strategie voor de komende decennia die niet alleen is berust op winsten voor de schatkist. Ze willen niet blijven meebetalen, want ze hebben al genoeg uit eigen zak geïnvesteerd in duurzaamheid.