Ex-vrouw van Halil Erol in vrijheid gesteld

De ex-vrouw van de in 2010 omgekomen Halil Erol is vrijdag in vrijheid gesteld. Zij werd op maandag 17 juni aangehouden. De vrouw ontkent iedere betrokkenheid bij het levensdelict. Raadsman Erik Stoeten geeft aan dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn om de bewaring van cliënte te vorderen. De officier van justitie heeft cliënte vrijdag onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Het is de tweede keer dat de ex-vrouw werd aangehouden in verband met de verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ex man. De eerste keer was in augustus 2010. Er was onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van de vrouw. Op 28 april 2011 is aan de ex van Erol schriftelijk meegedeeld dat zij niet zal worden vervolgd. De nieuwe aanhouding kwam dan volgens de advocaat ook onverwacht.

Het slachtoffer uit Steenwijk werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend gevonden in Haren. In 2013 werden op verschillende plekken in Nederland lichaamsdelen gevonden.