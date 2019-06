Het wordt 'vies' tropisch warm

Vandaag kunnen we alvast langzaam gaan wennen aan wat gaat komen. Of we blij moeten worden met de verwachte tropische hitte!

Vandaag loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden in het westen, noorden en midden en 23-24 in het zuiden en oosten. In Limburg kan het lokaal 25 graden worden.

Morgen overdag is het vrij zonnig, al komt er in de loop van de dag van het zuidwesten uit wat meer sluierbewolking. Het blijft droog. Het wordt duidelijk warmer dan vandaag, met een maximumtemperatuur die uiteenloopt van 25°C in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30°C in het zuid(oost)en. De overwegend oostelijke wind is zwak tot matig, vlak aan zee draait de wind in de middag naar een noordelijke richting en kan daar voor verkoeling zorgen.

Zonnig en op de meeste plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten en oosten dinsdag en woensdag mogelijk maxima boven de 36°C. Daarna met name in de noordwestelijke helft lagere temperaturen, maar in het zuidoosten mogelijk (50-60% kans) aanhoudend tropisch warm. De buienkans is erg klein.