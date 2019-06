Man aangehouden na steekpartij in Hellevoetsluis

Rond half elf kwam er bij de politie een melding binnen van een steekpartij in het voormalig hotel De Herberg. Daar aangekomen troffen de agenten een man aan met een steekwond in de borst. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Uit verklaringen van getuigen bleek dat de verdachte mogelijk nog in het pand was. Agenten troffen hem aan op een van de kamers en hebben hem vervolgens aangehouden. Hij zit vast en wordt vandaag verhoord.

Het onderzoek gaat vandaag verder. Er zal onder meer forensisch onderzoek plaatsvinden en er wordt met getuigen gesproken.