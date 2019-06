Vrouw (18) overleden na aanrijding met auto

In het Limburgse Nederweert is zondagmorgen een 18-jarge vrouw om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De vrouw maakte deel uit van een groep die op de fiets was.

Volgens 1Limburg vond de aanrijding rond 04.00 uur plaats op de kruising Brugstraat en Aan Vijftien. Onder begeleiding van een trauma-arts is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. Hier overleed zij aan haar verwondingen.

Na de aanrijding reed de 20-jarige automobilist uit Helmond door. Deze is later door de politie aangehouden. Er zou geen alcohol of drugs in het spel zijn.