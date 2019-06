Opnieuw patiënten niet terug van verlof bij kliniek Den Dolder

Opnieuw zijn er twee patiënten van de Psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder niet teruggekomen van hun verlof. Dit heeft de kliniek laten weten aan de omwonenden. Men benadrukt dat er geen direct gevaar is voor omwonenden.

Volgens het AD kwam de eerste melding zaterdagmiddag rond 14.30 uur. Door de kliniek werd er melding gedaan dat een veelpleger niet terug kwam. Deze is veroordeeld voor een vermogensdelict en een mishandeling. Het gaat Fivoor niet om een tbs’er.

De tweede patiënt die niet is komen opdagen is niet onder behandeling vanwege een strafoplegging. Hierbij is de patiënt ook niet gevaarlijk, maar bestaat de kans op terugval in drugsgebruik.

De kliniek heeft de gemeente Zeist en het ministerie van Justitie en Veiligheid in kennis gesteld. Dit is men verplicht na het in opspraak raken van de kliniek.