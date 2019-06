VEH: Voor een VvE is onderhoud belangrijker dan verduurzaming

Appartementseigenaren maken zich meer druk over het onderhoud van hun gebouw dan over verduurzaming. Door de hoge kosten, grote complexiteit en het ontbreken van duidelijk overheidsbeleid is verduurzaming voor hen vaak nog onoverzichtelijk. Velen weten niet hoe en waarmee te beginnen. Dit blijkt uit het Nationale VvE-onderzoek 2019 van Vereniging Eigen Huis waar meer dan 1.000 appartementseigenaren aan meededen.

Het op orde brengen van het onderhoud van het gebouw is voor veel VvE’s het belangrijkste thema. Ook veiligheid, het eigen VvE-bestuur en de financiën vragen veel tijd, aandacht en inzet. Slechts 4% van de VvE’s is op dit moment bezig om het appartementsgebouw energiezuinig en uiteindelijk aardgasvrij te maken, ongeveer een derde oriënteert zich hierop.

Onduidelijk overheidsbeleid is de belangrijkste barrière om met verduurzaming aan de slag te gaan. Ook zijn de investeringen groot en is de financiering complex, net als de besluitvorming en de uitvoering. Een vijfde van de respondenten zegt dat er binnen de VvE onvoldoende kennis is om goede keuzes te kunnen maken en goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen.

Bijna 60% van de bewoners van gebouwen na 1960 vinden verduurzaming van het gebouw belangrijk. Bij oudere, vooroorlogse gebouwen is dat maar iets meer dan 30%. Als er wordt geïnvesteerd in verduurzaming, dan is dat vaak in energiezuinige verlichting (56%) en isolatieglas (34%). Slechts 6% heeft zonnepanelen op het dak.

Haalbare kaders en ondersteuning

Vereniging Eigen Huis pleit voor snelle duidelijkheid van het overheidsbeleid en voor haalbare kaders. VvE’s hebben behoefte aan heldere informatie en praktische ondersteuning bij de verduurzaming van hun gebouw. Dat begint bij kennis over ‘no-regret maatregelen’ als isolatie, waarmee de energiezuinigheid van het gebouw direct kan verbeteren. De gehele verduurzamingsoperatie kan alleen slagen als de investeringskosten niet hoger worden dan de uiteindelijke besparing op de energierekening.

VvE’s actiever dan voorheen

Vergeleken met het eerdere onderzoek uit 2012 zijn VvE’s actiever geworden. Volgens de wet moet iedere VvE een voldoende gevuld reservefonds hebben waarmee noodzakelijke kosten voor onderhoud van het gebouw kunnen worden betaald. In 2012 had 85% een dergelijke spaarpot, nu is dat gestegen tot 93%. Opvallend is dat slechts 71% van oudere VvE’s (bouwjaar tot 1945) een reservefonds heeft. Dat kan problemen opleveren bij de aan- of verkoop van een appartement. Vereniging Eigen Huis hoort regelmatig dat een bank een hypotheekaanvraag afwijst omdat de VvE nauwelijks of geen reserves, en ook geen onderhoudsplan heeft.

Ergernissen en tevredenheid

Gemiddeld betalen appartementseigenaren maandelijks € 148 aan servicekosten. Ruim 90% van de respondenten zegt dat de VvE reserves voldoende zijn, maar toch moet 16% wel eens extra bijleggen voor acuut onderhoud. Vier van de vijf is tevreden over de VvE vergaderingen, het reservefonds, de opstalverzekering en het onderhoudsplan. Kritiek gaat vaak over gebrekkige communicatie en weinig overleg, onenigheid over de bestedingen van VvE-gelden en incompetentie van het bestuur. Bijna twee derde van de VvE’s heeft de administratie en het onderhoud ondergebracht bij een extern beheerderskantoor.

Als er sprake is van overlast klaagt 34% over rommel en vervuiling van gemeenschappelijke ruimten in het appartementsgebouw. Ook ergernissen over onderverhuur, lawaai, hangjongeren, auto’s, drank-, drug- of tabaksgebruik worden vaak genoemd.