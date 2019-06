Zeeman haalt baby shortje terug

Het shortje met aantrekkoord is verkocht in de periode van mei tot en met juni 2019. De artikelcode, C47796/A60743, is te vinden in het ingenaaide label. Mocht u dit artikel in uw bezit hebben dan verzoeken we u het artikel terug te brengen naar een Zeeman winkel bij u in de buurt. U ontvangt direct uw geld terug.