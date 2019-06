Amstel zeehond loopt risico door hitte & stress

Zeehondencentrum Pieterburen en de EHBZ hebben het sterke vermoeden dat de zeehond die afgelopen zondag in de Amstel gezien werd een ringelrob is. De ringelrob is een soort die niet van nature in Nederland voor komt, maar in het Noordpool gebied. Het centrum en de EHBZ roepen daarom op om de locatie van het dier door te geven en het vooral niet op te jagen. Door de hitte van deze dagen kan het dier namelijk bezwijken.

De zeehond die gisteren in De Kwakel en in de Amstel werd gezien is zeer waarschijnlijk een ringelrob. Deze conclusie trekken Zeehondencentrum Pieterburen en de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren na bestudering van de beelden die zijn opgedoken. Op het moment dat de zeehond in de ochtend gemeld werd bij het centrum waren deze beelden niet voor handen en was er geen reden om aan te nemen dat het zo'n bijzondere soort was. De ringelrob leeft namelijk normaal gesproken in het Noordpoolgebied en bij hoge uitzondering komt deze via de Noordzee in onze wateren terecht komt.

Zowel het Zeehondencentrum als de EHBZ streven er naar dat het dier na controle bij een opvang weer terug te brengen richting zijn natuurlijke leefomgeving. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op het publiek om de zeehond vooral rust te geven, maar de locatie wel te melden bij het centrum of EHBZ. Op deze manier willen de partijen een klopjacht voorkomen, maar wel omwille van het welzijn van het dier deze naar een opvang te brengen. Het risico is dat de combinatie opgejaagd worden en de voor dit dier hoge temperatuur de ringelrob fataal kunnen worden.

Wanneer ringelrobben in onze wateren terecht komen is het niet ongewoon dat ze ook rivieren op zwemmen. De zeehond die in 2015 in de Utrechtse grachten werd aangetroffen was ook een ringelrob. Zeehondencentrum Pieterburen heeft in de afgelopen 6 jaar tweemaal een ringelrob opgevangen en met succes weer vrijgelaten.