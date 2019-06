Extra verkeersdrukte door evenementen

De ANWB verwacht komend weekend extra drukte op de weg vanwege het mooie weer, wegwerkzaamheden en door bezoekers aan diverse evenementen in het hele land. De bond adviseert bezoekers om op tijd te vertrekken, de verkeersinformatie in de gaten te houden en rekening te houden met de hitte onderweg.

Op de Brouwersdam vindt van donderdag 27 juni tot en met zaterdag 29 juni Concert at Sea plaats. Op vrijdag gaat de N57 Rotterdam - Middelburg dicht vanaf 19.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. Op zaterdag wordt de weg opnieuw afgesloten vanaf 12.00 uur tot zondag 04.00 uur. Het verkeer wordt dan omgeleid via Goeree-Overflakkee.

De TT-races in Assen trekken dit weekend honderdduizend bezoekers. Files staan volgens de ANWB vooral op zondag 30 juni op de A28 en de N33 bij Assen. Ook zondagmiddag na afloop van de races zal het er druk zijn.

In Biddinghuizen is van vrijdag tot en met zondag het muziekfestival Defqon.1. Festivalbezoekers zorgen voor extra drukte op de N302, N305, N306 en N309.

Op recreatieterrein Spaarnwoude, tussen Amsterdam en Haarlem, is zaterdag en zondag het technofestival Awakenings. Dat veroorzaakt files op de A9 bij Haarlem.

Het centrum van Den Haag en dan vooral het Malieveld staat zaterdag 29 juni in het teken van de jaarlijkse Veteranendag. Deelnemers en bezoekers kunnen vooral op de Utrechtse Baan, de A12, voor extra drukte zorgen. Zondag 30 juni is het opnieuw druk rond Den Haag vanwege het jaarlijkse gratis muziekevenement Parkpop in het Zuiderpark.

Komend weekend gaat er een aantal snelwegen dicht voor werkzaamheden:

A65 Tilburg richting Den Bosch tussen de knooppunten De Baars en Vught,

A67 Venlo richting Eindhoven tussen de knooppunten Zaarderheiken en Leenderheide.