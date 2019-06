Motorrijder crasht na achtervolging

Toen een motorrijder van agenten een stopteken kreeg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. Rond 20:00 uur vluchtte de motorrijder over de A1 vanuit Amsterdam richting de A6. Daar nam hij de afrit Muiderberg, is daar uit de bocht gevlogen en in de greppel terecht gekomen. De verdachte is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

Het tactisch verkeersteam doet onderzoek naar de toedracht.