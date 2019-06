Nationale Toplessdag van BlootGewoon

De Nationale Toplessdag is écht nodig – dat is gisteren bewezen! Tijdens de Nationale Toplessdag van BlootGewoon! op 23 juni 2019 is een recordpoging topless zonnen gedaan. Zo’n 175 vrouwen deden mee. Op het strand in Noordwijk aan Zee of via #toplessdag. Dat er geen massale opkomst was, geeft de noodzaak van de Nationale Toplessdag goed aan. Er kwamen namelijk wel duizenden enthousiaste en positieve reacties via social media. De steun voor de actie was overweldigend. Maar zelf het topje uittrekken? Dat durfden veel vrouwen toch (nog) niet... En daar moeten we met elkaar over in gesprek gaan.