Warmste dag van de week, kwik loopt lokaal op naar 37 graden

Het kwik loopt op naar extreem heet met 30-37 graden. Door de westenwind die in de middag opsteekt, zal de temperatuur vanuit het westen op steeds meer plaatsen omlaag gaan. Als eerste in de provincie Zeeland. Dit meldt weeronline.nl. De Komende dagen zijn er flinke temperatuurverschillen met 18-23 graden aan zee en 24-30 graden landinwaarts. Er is veel zon, maar vooral aan de kust en in het noorden ook bewolking.

Vanavond zullen er grote temperatuurverschillen zijn in het land. Weeronline verwacht dat de thermometer rond 20.00 uur in het oosten nog op 31-33 graden zal staan. Langs de westkust waait een matige wind van zee en is het 19-22 graden. In Breda, Utrecht en Heerenveen is het dan circa 27 graden. Het zal op de meeste plaatsen vanavond tot zonsondergang zonnig blijven, aan kust is er wat meer bewolking. De temperaturen voor de nacht variëren van 18 graden aan de westkust tot 24 graden in het oosten.