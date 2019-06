Nieuwe politieauto type Mercedes B aangepast op aantal punten

Wegligging en verlichting

'De uitgebreide gebruikerstesten konden niet voorkomen dat er na de lancering van de Mercedes B-Klasse kanttekeningen werden gemaakt bij o.a. de indeling, wegligging en verlichting van het voertuig. Inmiddels wordt het dienstvoertuig op deze onderdelen aangepast', aldus de politie. De Mercedes B-klasse vervangt de komende jaren de Volkswagen Touran als basispolitievoertuig.

Mercedes B

De klachten van politiemedewerkers zijn serieus opgepakt. In samenwerking met Merdeces en de in- en opbouwer is de politie bezig om alle uitgeleverde voertuigen aan te passen. Te weinig ruimte voorin de auto, was de meest gehoorde klacht. Door het forse middenconsole konden agenten hun dienstwapen niet goed kwijt aan de zijkant van de stoel. De console is nu vervangen door een kleiner formaat, waardoor er meer ruimte is. ‘Door de kleinere console is het zitcomfort voorin de auto beduidend verbeterd', zegt Pim Miltenburg, voorzitter van de stuurgroep Aanbesteding Politievoertuigen en hoofd Operatie Oost-Nederland.

Stop-transparant

Ook gaven gebruikers aan dat ze liever lampen hebben, die de omgeving van het voertuig verlichten. De daksets zijn aangepast, waardoor de lampen beter bruikbaar zijn. Daarnaast lichtte het stop-transparant in de dakset erg fel op, waardoor de tekst slecht leesbaar was. Dat is aangepast, en het stopteken is nu duidelijker zichtbaar. Miltenburg: ‘Nu heb je er als collega in de nachtdienst echt veel meer aan. We kunnen nog beter de mensen langs de weg zetten, daar waar het nodig is.’

Verder heeft het aangepaste voertuig een betere wegligging gekregen. Medewerkers die met het nieuwe politievoertuig reden klaagden er over dat ze met hun voertuig contact te maakten met de weg, wanneer er met grotere snelheid over een verkeersdrempel werd gereden. De voertuigen zijn voorzien van stuggere veren, waardoor het voertuig voor 1,6 en achter 2,5 cm hoger komt. Het voertuig zakt daardoor minder in.

Gebruikerstesten

Politiemedewerkers werden van tevoren betrokken bij gebruikerstesten. Maar ook na deze uitgebreide testritten bleek het voertuig voor verbetering vatbaar. ‘Dit hadden we niet voorzien en we waren verrast toen we van de hoeveelheid klachten hoorden’, zegt Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. ‘Samen met de dienst verwerving hebben we de gebruikersgroepen samengesteld die de testen hebben uitgevoerd. De medewerkers waren afkomstig uit verschillende eenheden, zowel mannen als vrouwen, variërend in lengte en van verschillend postuur. Zij droegen hierbij hun complete dienstuitrusting. Maar helaas kwamen niet alle mankementen hierbij aan het licht. Dit gaan we meenemen in de evaluatie van deze aanbesteding.’

400 nieuwe Mercedessen

In totaal zijn er de afgelopen maanden zo’n 400 Mercedessen uitgeleverd aan de basisteams. Deze worden vanaf de zomer groepsgewijs (tien tegelijk) voorzien van alle aanpassingen, die met gebruikers tot stand zijn gekomen. Alle nieuw uit te leveren voertuigen zullen gelijk van alle aanpassingen voorzien zijn. ‘Met de aanpassingen hebben we nu een auto gekregen, waarmee collega’s hun werk nog beter kunnen doen’, aldus Miltenburg.