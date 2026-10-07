Nederlanders overweegt total body scan als zorgverzekeraar deze vergoedt

Ruim twee op de drie Nederlanders (68%) zou een preventieve total body scan overwegen als de zorgverzekeraar deze volledig vergoedt. Nu wordt een preventieve scan namelijk niet vergoed. In totaal zou 43% de scan ook zonder klachten laten uitvoeren bij volledige vergoeding. Nog eens 24% van de Nederlanders zou een total body scan overwegen als zij gezondheidsklachten ervaren. Ruim een op de vijf Nederlanders (22%) zou de scan ook bij volledige vergoeding niet laten uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Mannen vaker bereid tot preventieve scan dan vrouwen

Mannen staan vaker open voor een total body scan als preventieve gezondheidscheck dan vrouwen. Zo zou 47% van de mannen de scan ook zonder klachten laten uitvoeren als deze volledig wordt vergoed, tegenover 40% van de vrouwen. Vrouwen geven daarentegen iets vaker aan om pas een total body scan te overwegen wanneer zij gezondheidsklachten ervaren: 26% tegenover 22% van de mannen.

Een op de vier 55-plussers slaat een vergoede scan af

Nederlanders boven de 55 jaar staan het minst vaak open voor een total body scan. Ruim een kwart van de 55-plussers (26%) zou de scan ook bij een volledige vergoeding niet laten doen. Onder 18- tot 34-jarigen is dat 9%. 55-plussers wijzen een vergoede scan daarmee drie keer zo vaak af als jongeren.

Jongeren meest enthousiast over total body scan

Bij jongeren is het beeld omgekeerd. Van de 18- tot 34-jarigen zou 56% een vergoede scan direct inplannen, ook als er geen sprake is van klachten. Nog eens 30% zou een scan overwegen als zij klachten ervaren. Daarmee staat 86% van de jongste groep open voor een total body scan, tegenover 60% van de 55-plussers. Dat levert een opvallend contrast op: juist de groep die gemiddeld gezien de minste zorg nodig heeft, wil het liefst een scan. Terwijl de generatie met gemiddeld gezien de meeste gezondheidsproblemen er minder voor open staat.