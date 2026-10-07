CBS: Arbeidsproductiviteit commerciële sector stijgt met 2,5 procent

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in 2025 met 2,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS woensdag.

Handel en industrie

'In 2024 daalde de arbeidsproductiviteit met 0,4 procent. In 2025 steeg de arbeidsproductiviteit vooral in de handel en industrie', aldus het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Verhoging welvaart

De arbeidsproductiviteit is een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt. Deze wordt uitgedrukt als de toegevoegde waarde per gewerkt uur. Het is een belangrijke economische indicator: een groeiende arbeidsproductiviteit verhoogt de welvaart van een land. In 2025 nam de toegevoegde waarde van de commerciële sector toe met 1,7 procent, terwijl het aantal gewerkte uren met 0,8 procent afnam. Dit resulteert samen in een stijging van de arbeidsproductiviteit met 2,5 procent.