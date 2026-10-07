OM eist celstraffen tegen drie taxichauffeurs voor cocaïnetransporten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 6,5 jaar en geldboetes van 50.000 euro geëist tegen drie mannen die verdacht worden van de invoer, het bezit en de handel in 774 kilo cocaïne. Dit meldt het OM woensdag.

Zaandam en Amsterdam

'Het gaat om een man uit Zaandam (45) en twee mannen uit Amsterdam (45 en 46). Alle drie de verdachten zijn taxichauffeur. Uit het onderzoek is de verdenking ontstaan dat ze hun taxivoertuig hebben gebruikt om cocaïne vanuit Antwerpen naar een stashlocatie, de woning van de man uit Zaandam, te brengen', aldus het OM. Uit een lopend onderzoek zou blijken dan de man uit Zaandam vermoedelijk betrokken was bij de handel in cocaïne en hiervoor gebruik zou maken van zijn taxivoertuig.

Verhuisdozen

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) start direct een onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket (LP). Op 21 oktober 2025 ziet een observatieteam dat de man uit Zaandam en de 45-jarige man uit Amsterdam in totaal 23 dozen uit een bestelbus tillen en naar de woning van de man uit Zaandam brengen. Ook de derde verdachte is daarbij aanwezig. De politie vindt de situatie verdacht en besluit een kijkje in de woning te nemen. Daar treffen rechercheurs 774 kilo cocaïne in blokken aan, afkomstig uit de verhuisdozen. Verder vindt de politie een geldtelmachine en een paar duizend euro cash. In de woning van de 45-jarige man uit Amsterdam vindt de politie 44.700 euro cash in een schoenendoos. Hij en de man uit Zaandam worden die dag aangehouden. De derde verdachte volgt op 26 november.

Meerdere transporten

Onderzoek aan de telefoons van de verdachten maakt duidelijk dat de bestelbus is gehuurd door de 45-jarige man uit Amsterdam. De verdenking is dat hij daarmee naar Antwerpen is gereden om de cocaïne op te halen en die vervolgens naar de stashlocatie in Zaandam te brengen. Volgens het OM is de 774 kilo vermoedelijk niet de enige lading cocaïne geweest die door de verdachten vanuit Antwerpen naar Zaandam is gebracht. Daar zijn diverse aanwijzingen voor gevonden. Zo zijn op 21 oktober 2025 in totaal 23 dozen in de woning in Zaandam gebracht. In de woning zijn echter meer blokken cocaïne aangetroffen dan de 690 kilo die maximaal in de 23 dozen past. Dat betekent dat de overige 84 blokken waarschijnlijk afkomstig zijn van een eerder transport.

Locatiegegevens

Daarnaast blijkt uit locatiegegevens, ANPR-registraties en taximeterregistraties van de taxi’s van de verdachten dat ze de rit van Zaandam naar Antwerpen en terug vaker hebben gemaakt. Ook hebben camera’s in de buurt van de portiekflat in Zaandam vastgelegd dat de eigenaar van de woning en de 46-jarige man uit Amsterdam al op 11 oktober verhuisdozen uit een taxi halen en naar binnen brengen. In totaal 25 stuks. Een observatieteam van de politie ziet ook op 15 oktober de eigenaar van de woning in Zaandam en de 45-jarige Amsterdammer met drie verhuisdozen lopen. Op basis van onder meer die onderzoeksbevindingen verdenkt het OM de drie mannen ervan dat zij in de periode 1 september tot en met 21 oktober 2025 meermaals cocaïne vanuit Antwerpen naar Zaandam hebben gebracht. De enige aangetroffen partij is echter de 774 kilo.

Drugsopslag in portiekflat

“De vondst van een grote drugsstash in een portiekflat is een redelijk unieke en vooral kwalijke situatie. De risico’s die bij drugscriminaliteit komen kijken, zijn helaas excessen zoals ripdeals en gewelddadige aanslagen. Dat wil je überhaupt niet hebben in de maatschappij, laat staan in de woonomgeving van de normale burger”, aldus de officier op zitting.

Witwassen

De 45-jarige man uit Amsterdam wordt naast de drugsverdenking, ook verdacht van het witwassen van de 44.700 euro. Tegen hem eiste het OM de hoogste straf van 6,5 jaar, de andere twee hoorden 6 jaar tegen zich eisen. Voor alle drie geldt de eis van een geldboete van 50.000 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.