Kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2029 overstappen op slimme en hybride warmtepomp

Het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2029 overstappen op een slimme en hybride warmtepomp, bij vervanging van de cv-ketel. 'Dit geldt voor woningen die niet zijn of worden aangesloten op een warmtenet. Zo verlagen we het gasverbruik van woningen en daarmee de energierekening van mensen en versnellen we de overstap naar duurzame verwarming', zo schrijft minister Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer mede namens minister Van Veldhoven-van der Meer (Klimaat en Groene Groei) over het plan. Dit is een afspraak uit het coalitieakkoord.

'Overstap moet eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar worden'

Minister Boekholt-O’Sullivan: ‘Door je huis te verwarmen met een slimme en hybride warmtepomp gebruik je minder gas en heb je een lagere energierekening. We werken er hard aan om er voor te zorgen dat deze overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar is voor mensen’.

Een gebouw of woning duurzaam verwarmen

Steeds meer huishoudens kiezen voor een (hybride) warmtepomp. Daarmee gebruikt een woning gemiddeld 65% minder gas voor verwarming. Ook daalt de CO₂-uitstoot van de woning met ruim 30%. Dit alles leidt ook tot een hogere waarde van de woning. Om in 2050 alle gebouwen aardgasvrij te verwarmen is er meer nodig. Daarvoor moet de overstap de komende jaren versnellen. Daarom zet het kabinet een extra stap: als een huis niet op het warmtenet is of wordt aangesloten, zal bij vervanging van de cv-ketel de slimme en hybride warmtepomp de nieuwe standaard worden.

Haalbaar en uitvoerbaar

Het kabinet zet zich, samen met de sector, in om verduurzaming zo makkelijk en betaalbaar mogelijk te maken. Woning- en gebouweigenaren worden al ondersteund met subsidies zoals de ISDE, met toegankelijke, gunstige financiering via het Nationaal Warmtefonds en informatie op verbeterjehuis.nl. Vanuit de sector zelf wordt gewerkt aan het verlagen van kosten door snellere installatie en voldoende installatiecapaciteit. Het kabinet werkt de plannen voor 2029 verder uit in nauw overleg met verhuurders, woningeigenaren, de installatiebranche, warmtepompfabrikanten en gemeenten.

Slim verwarmen

Vanaf 2029 moeten alle nieuw geïnstalleerde hybride warmtepompen ook slim zijn. Slimme warmtepompen kunnen dan verwarmen wanneer het minder druk is op het stroomnet of als de stroomprijzen laag zijn. Op die manier kunnen woningen comfortabel verwarmd worden binnen de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet. Waar een slimme warmtepomp aan moet voldoen, ligt vast in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA), die vandaag is gepubliceerd

Tussenstap naar aardgasvrij wonen in 2050

De norm voor hybride warmtepompen is een tussenstap naar aardgasvrij wonen in 2050. Een hybride warmtepomp gebruikt nog wel aardgas, maar veel minder dan een cv-ketel. Met deze tussenstap krijgen woningeigenaren de tijd om hun woning verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door beter te isoleren. Daarna kunnen zij de stap naar volledig aardgasvrij maken. Waar een volledig elektrische warmtepomp nu al mogelijk is, ligt die keuze voor de hand.