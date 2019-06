Man zet pistool op hoofd vrouw in metro

De Amsterdamse politie onderzoekt een bedreiging met een vuurwapen in metrolijn 50 op maandag 10 juni van dit jaar en komt graag in contact met andere reizigers die iets gezien hebben van deze bedreiging. Dit meldt de politie dinsdag.

Vrouwen lastiggevallen

Rond 16.40 uur stapt het 36-jarige slachtoffer in metrolijn 50 op station Amsterdam Sloterdijk. Tegenover hem zit een vrouw. Even later stappen twee mannen in. Deze mannen vallen meerdere vrouwen lastig in de metro, waaronder de vrouw tegenover het slachtoffer.

Op hoofd gericht

Het slachtoffer spreekt daarom de verdachten aan. Een van de verdachten pakt hierop een vuurwapen en richt dat van dichtbij op het hoofd van het slachtoffer. Op hetzelfde moment mindert de metro vaart en stopt bij de halte Jan van Galenstraat, waar beide verdachten uitstappen.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van de bedreiging en wil ook de vrouwen die lastiggevallen werden graag spreken. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident op maandagmiddag 10 juni in metrolijn 50, neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844.