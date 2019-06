Hier moet je op letten als je een gereviseerde iPhone koopt

Refurbished smartphones steeds gewilder

Een gebruikte telefoon die gereviseerd is is weer als nieuw, maar kost wel tot 20 procent minder dan een nieuw toestel aanschaffen. De telefoonaankoop van een gereviseerd toestel, zoals een refurbished iPhone 6, kan je dus al gauw enkele honderden euro's opleveren. Maar je moet bij de aankoop wel een aantal zaken goed in de gaten houden, zeker als je kiest voor een wat ouder toestel als de refurbished iPhone 6. Waar moet je zoal op letten? En hoe kun je veilig een goede refurbished smartphone aankopen?

Belangrijkste controlepunten bij keuze voor een refurbished toestel

Met name bij wat oudere iPhone als de refurbished iPhone 6 moet je niet alleen goed op de prijs letten, maar zeker op de staat van het toestel. Verzeker jezelf ervan dat er geen beschadigingen op het toestel zitten. Controleer of de verkoper betrouwbaar is. Heeft deze een keurmerk, dan weet je zeker dat je aanspraak kunt maken op garantievoorwaarden. Belangrijk is verder, vraag dit na bij de verkoper, of de fabrikant nog nieuwe reserveonderdelen voor jouw iPhone 6 levert. Is dit niet het geval, dan is jouw refurbished toestel bij een defect onderdeel nagenoeg waardeloos en kun je jouw smartphone niet meer gebruiken. De verkoper kan je precies vertellen hoe het zit met de reparatieservice van gereviseerde toestellen.

Let zeker ook op de volgende aspecten

Naast de staat van jouw smartphone en de garantie- en servicevoorwaarden, is de prijs van jouw refurbished toestel een cruciaal criterium. Natuurlijk wil je een voordelig toestel dat eerlijk en correct geprijsd is. Vergelijk daarom online goed de prijs van jouw specifieke iPhone met vergelijkbare modellen bij andere aanbieders. Houd bij de afweging die je maakt ook in de gaten welke onderdelen, zoals een smartphonehoesje, oordopjes en - zeer cruciaal - een geschikte oplader, er al dan niet meegeleverd worden.

Uiteindelijk profiteer je flink

Realiseer je dat je met een gereviseerde telefoon veel profijt hebt. Niet alleen betaal je een voordelige prijs voor één haast nieuw toestel, ook doe je iets goeds voor het milieu. Met een hergebruikte smartphone ga je namelijk verspilling tegen. En dat is in onze tijd van verduurzaming een prima initiatief. En voordelig is ten slotte dat je ook bij gereviseerde smartphones recht hebt op een wettelijke bedenkperiode. Bevalt het toestel je niet, dan moet je deze kosteloos kunnen retourneren en krijg je het aankoopbedrag terug.