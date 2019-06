Zes aanhoudingen in onderzoek naar diefstal van 24 miljoen euro aan cryptomunten

Drie verdachten zijn aangehouden in Nederland, de drie andere verdachten werden aangehouden in het Verenigd Koninkrijk.

Twee mannen van 21 en 26 jaar zijn in Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen. In Amsterdam is een 19-jarige vrouw opgepakt, zij wordt ook verdacht van witwassen. De overige verdachten zijn aangehouden in het Charlcombe, Bath, Trowbridge (VK)

De aanhoudingen zijn deel van een groter internationaal onderzoek naar de diefstal van cryptomunten ter waarde van 24 miljoen euro, van wereldwijd meer dan vierduizend slachtoffers.

Internationale samenwerking

Het onderzoek, dat ruim een jaar liep, loopt samen met een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoeksteams van politie en justitie zijn hierbij ondersteund door collega’s van Europol en Eurojust.

Naast de aanhoudingen in Nederland zijn er doorzoekingen gedaan in vier woningen in Amsterdam, de regio Den Haag en in Rotterdam, in een bedrijfspand en in een boot. Deze doorzoekingen waren gericht op vermogen en gegevensdragers in het kader van het onderzoek.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid en zitten in volledige beperkingen. In het kader van het onderzoek en de beperkingen kan de politie inhoudelijk niet verder ingaan op de zaak.