Vervalst kankermedicijn onderschept in Nederlandse groothandel

Het gaat om vier flacons van het middel Avastin dat gebruikt wordt bij de behandeling van onder meer darmkanker en borstkanker. Eén flacon kost maximaal 1224 euro. De vervalsing werd ontdekt toen een medewerker de doosjes Avastin scande. Het bleek dat de verpakkingen niet voldeden aan de eisen van een nieuw systeem van veiligheidskenmerken, dat in februari is ingevoerd. Mogelijk waren de verpakkingen vervast. Onduidelijk is nog of alleen de verpakkingen niet in orde waren of dat er ook iets mis was met de geneesmiddelen zelf. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

De geneesmiddelen worden onderzocht en de flacons mogen niet meer gebruikt worden. De inspectie wist de flacons te onderscheppen bij de groothandel en dus zijn de flacons niet in een apotheek, en dus ook niet bij de patiënt, terechtgekomen.

Bulgarije

Wie de flacons heeft vervalst is nog onduidelijk. Omdat de verpakkingen Bulgaars zijn, is ook de Bulgaarse overheid betrokken bij het onderzoek, net als de Europese medicijnautoriteit EMA en Avastin-fabrikant Roche.