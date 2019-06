Syriëganger (43) vrijgesproken van terroristische misdrijven

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag een 43-jarige man vrijgesproken van diverse terroristische misdrijven. 'De verdachte zou deze misdrijven gepleegd hebben in de periode van juli 2014 tot december 2015 in Syrië maar hiervoor is geen bewijs gevonden', aldus het gerechtshof.

Vuurwapen

Wel is bewezen dat de man omstreeks 5 mei 2015 te Syrië een vuurwapen voorhanden heeft gehad. Hiervoor is hij door het Haagse gerechtshof veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.

Rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam legde de verdachte een gevangenisstraf van 36 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor voorbereidingshandelingen gericht op het plegen van moord. De zeer wisselende verklaringen van de in de ogen van de rechtbank zuiver opportunistisch handelende verdachte werden zodanig onbetrouwbaar geacht dat ze niet konden leiden tot een veroordeling voor terreurdaden. Het openbaar ministerie ging daartegen in beroep en wilde de verdachte wél houden aan zijn eigen verklaring dat hij zich had aangesloten bij Jahbat al-Shamiya. Dit is in de ogen van het openbaar ministerie een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. Het openbaar ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden.

Geen bewijs

Het gerechtshof Den Haag kan niet vaststellen dat de verdachte zich bij enige terroristische organisatie heeft aangesloten. Zelf beweerde de man in hoger beroep tijdens de zitting zich helemaal niet bij Jahbat al-Shamiya te hebben aangesloten, maar bij de ‘Northern Storm Brigade’. Zoals ook het Pieter Baan Centrum heeft gerapporteerd, leeft de verdachte in zijn eigen werkelijkheid die meermaals een ‘waanachtig’ karakter krijgt. De verklaringen van de man moeten volgens het hof met ‘een meer dan flinke korrel zout’ worden genomen. Alleen waar die verklaring direct wordt ondersteund door een door de verdachte op internet geplaatste foto van zichzelf met een zwaar vuurwapen in de hand is het hof tot een bewezenverklaring gekomen.

'Staatssteun'

De verdediging heeft bepleit dat het openbare ministerie niet ontvankelijk moest worden verklaard in de vervolging. De Nederlandse overheid zou zélf steun hebben geboden aan de ‘gematigde groepering’ Jahbat al-Shamiya. De raadsman liet hiervoor bewijsmateriaal in de vorm van een uitzending van Nieuwsuur op de zitting zien. Deze steun zou door het ministerie van Buitenlandse Zaken rond 2017 zijn gegeven. Het hof is ook daarin niet meegegaan. De verdachte is op 29 december 2015 aangehouden op Schiphol. De gestelde steun door Buitenlandse Zaken staat volledig los van het strafrechtelijk onderzoek en de bij het strafrechtelijk onderzoek betrokken (politie)ambtenaren.