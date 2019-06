Vrouw (43) hoort werkstraf en 3 maanden cel eisen voor afpersen cliënten thuiszorg

Volgens het OM heeft de 43-jarige vrouw uit Purmerend, samen met een medeverdachte, cliënten van de zorginstelling onder meer gedwongen hun bankpas en pincode af te staan en geld van hen gestolen of verduisterd.

In haar strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met de grote psychische druk waaronder de cliënten door de verdachten zijn gesteld en de financiële schade die ze hebben geleden. “De verdachten hebben als begeleiders een onveilige en intimiderende sfeer gecreëerd. Het is afschuwelijk dat deze kwetsbare mensen die in de zorg afhankelijk waren van hun begeleiding en juist moesten vertrouwen op die begeleiding, zich zo in de steek gelaten hebben gevoeld. Hun vertrouwen is geschaad, “ aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Aan de andere kant heeft het OM onder meer de volgende punten meegewogen in de hoogte van de strafeis: overschrijding van de redelijke termijn, het feit dat de verdachte haar baan is kwijtgeraakt, geen strafblad heeft, verantwoordelijkheid heeft genomen en bereid was een mediation-traject aan te gaan met de cliënten.

Financiële schade

Het OM gaat uit van een bewezenverklaring van aanzienlijke geldbedragen die gestolen of verduisterd zijn, maar vraagt de rechtbank het specifieke bedrag van ruim 250 duizend euro aan gestolen of verduisterd geld dat de verdachte wordt verweten, niet specifiek bewezen te verklaren. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op een onderzoek van een bedrijfsrecherchebureau dat de zorginstelling heeft ingeschakeld. Volgens het OM is niet vast te stellen of dat hele bedrag van de rekeningen door de verdachte is afgehaald. Het bedrag geeft wel een indicatie van de grootte van de schade.

Eén hoop

Vast staat, aldus het OM, dat er op meerdere manieren geld is weggenomen. Zo is er met pinpassen van cliënten gepind. Is de opdracht gegeven om te (laten) pinnen met die passen. Zijn er opdrachten gegeven om cliënten zelf te laten pinnen en het geld vervolgens weer af te geven. Ook is er geld wat door de zorginstelling werd gebracht ten behoeve van de cliënten, (deels) ingehouden en is er geld via internet geld overgeboekt. Uiteindelijk is al dit geld veelal op één hoop gegooid en vervolgens uitgegeven ten behoeve van andere cliënten en/of de verdachte zelf. Ze heeft een deel van het geld voor zichzelf gepakt. Soms omdat ze eerder geld had voorschoten voor de groep, verklaart de verdachte.

Verantwoordelijkheid

De zorginstelling waar beide verdachten voor werkten heeft alle gedupeerde cliënten financieel vergoed. Hoewel de zorginstelling niet heeft ingegrepen tijdens de jaren (2009 tot 2013) waarin de strafbare feiten zijn gepleegd, staat de instelling niet terecht. Tussen het OM en instelling zijn wel gesprekken geweest over hetgeen wat is voorgevallen. Cordaan heeft als overkoepelend rechtspersoon wel degelijk een verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd, maar die verantwoordelijkheid heeft de instelling onder meer genomen door melding te doen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en verbetermaatregelen door te voeren. De IGJ is de instantie die de kwaliteit van zorg toetst. Dat is in deze zaak ook gebeurd.

Mediation

De medeverdachte, een 50-jarige vrouw uit Amsterdam, had een andere rol. Ze is een mediation-traject aangegaan met de cliënten en heeft een verzoek gedaan tot buitengerechtelijke afdoening. Ze heeft inmiddels een strafbeschikking in de vorm van een taakstraf van 160 uur geaccepteerd.

De rechtbank doet op 23 juli 2019 uitspraak.