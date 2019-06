Amber Alert voor vermiste 12-jarige Hania

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een Amber Alert uitgegeven vanwege de vermissing van het 12-jarig meisje Hania in Rotterdam. Dit meldt de politie vrijdag.

'Ernstige zorgen'

'Politie en familie maken zich ernstige zorgen over het welzijn van de 12-jarige Hania. Heeft u ook maar het kleinste beetje informatie over waar zij kan zijn bel dan met de politie via 0800-6070', aldus de politie.

Wie weet waar Hania is

Hania verliet omstreeks 12.30 uur haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en vertelde een docent een afspraak te hebben bij de orthodontist. Ongeruste familieleden sloegen aan het einde van de middag alarm omdat het niks voor Hania is om niet stipt thuis te komen.

Chatcontacten gewist

Politiemedewerkers deelden die zorg. Uit onderzoek bleek dat ze géén afspraak bij de orthodontist had die dag. Familieleden vertelden over eerdere chatcontacten van Hania. Die bleken inmiddels gewist. Andere sporen en onderzoek maakten de zorgen om Hania alleen maar groter.

Signalement en kleding Hania

Hania heeft halflang donker haar en droeg een witte jurk met bloemenpatroon. Ze had een witte legging en witte schoenen aan. Daarbij droeg ze een zwart jasje en een roze rugzak.

Vragen

We spraken al met een heleboel klasgenoten van Hania. Is er iets wat je toen niet gezegd hebt of hebben we je misschien nog niet gesproken? Elk klein beetje informatie kan heel belangrijk zijn. Bel dan met 0800-6070. Bent u ouder en is Hania een vriendin van uw kind? Vraag uw kind dan waar Hania zou kunnen verblijven. Anonieme tips kunnen naar 0800-7000. Weet u waar Hania nú is? Bel dan 112.

Amber Alert

Een foto van Hania is hier te vinden