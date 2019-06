Paard met ruiter te water op de Broekpolderweg in Vlaardingen

Bij die Flardingha ruiters is vrijdagmiddag een paard met ruiter in de sloot beland.

Het dier gleed van het pad de lagergelegen sloot in. De jonge ruiter is zelfstandig uit het water gekomen. Het paard had hier meer moeite mee. De brandweer is enige tijd bezig geweest om het dier op het droge te krijgen. Een toegesnelde dierenarts heeft een kalmerende spuit toegediend. Uiteindelijk is het paard met behulp van een kraan uit het water gehaald.