15e Nederlandse Veteranendag trekt 75.000 bezoekers naar Den Haag

Ridderzaal

De Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni geopend in de Ridderzaal. In het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, vicepremier de Jonge en minister Bijleveld stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal. Waaronder het verhaal van de 94-jarige veteraan Henk Groenewegen. Hij droeg een emotioneel gedicht voor dat hij schreef tijdens zijn uitzending aan zijn inmiddels overleden vrouw Jopie: 'Geen thuisfront is een steun als jij. Niet ene brief maakt mij zo blij, als die van jou. Jij bent mijn Holland op zijn best, jij bent er één die ook op ‘t lest, mij trouw blijft schrijven'.

Operatiekamerassistent

Vicepremier de Jonge noemde een aantal veteranen in het bijzonder, waaronder Witte Anjer Prijs winnares Maaike Hoogewoning: 'Maaike is als operatiekamerassistent vier keer op missie geweest. Ze stond onder andere in operatiekamers in Kandahar, Afghanistan. Op hun operatietafels zien Maaike en haar collega’s regelmatig de nachtmerrie van elke militair voorbij trekken.'

Vrouwen

Speciale aandacht was er dit jaar voor de vrouwelijke veteranen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de Nederlandse Krijgsmacht. Een van de oudste vrouwelijke veteranen, Mimi Verkaik, en de eerste vrouwelijke Libanonveteraan, Annelies Wijkmans, werden uitgelicht in de Ridderzaal.

Medaille-uitreiking

Op het Binnenhof vond de medaille-uitreiking plaats. Ongeveer 80 veteranen die net terug zijn van missie ontvingen een medaille. Voorafgaand aan de uitreiking hebben de vicepremier, de minister en staatssecretaris van Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Commandant der Strijdkrachten vijf bijzondere onderscheidingen uitgereikt aan oudere en jongere veteranen. Minister Bijleveld: 'Jonge en oude veteranen delen de keuze die ze vaak op jonge leeftijd hebben gemaakt: ik ga mij inzetten voor vrede en veiligheid. Ik word militair. Onze vrijheid rust op hun schouders. Voor hen draag ik, en dragen wij hier allemaal, de witte anjer.'

Tolkenpenning

Ook kregen zes militaire tolken de speciale Tolkenpenning uit handen van de minister van Defensie en bedankte zij de partner van veteraan en winnares van de Witte Anjer Prijs 2019 Maaike Hoogewoning, Ray Hoogewoning, als representant van het thuisfront. Na de uitreiking kregen de dertienjarige Jeremy en Jayden, winnaars van de kookwedstrijd Veteranendag, de kans om met hun hele klas uit Lelystad het receptenboekje van de wedstrijd aan te bieden aan Z.M. de Koning. Daarna ging het Nationale Defilé van start met bijna 4000 veteranen, afgenomen door Z.M. de Koning.

Hittemaatregelen

Het Nationaal Comité Veteranendag nam speciale hittemaatregelen, zo was een waterplan dat zorgde voor voldoende water voor de deelnemers aan het traditionele defilé. Ook de terrassen op het Malieveld waren overdekt en duizenden strohoedjes werden uitgedeeld. Daarnaast was er een speciale koelbehandelkamer van het Rode Kruis. Naast de praktische maatregelen werden er tips uitgedeeld hoe verstandig om te gaan met deze weersomstandigheden. Het publiek heeft goed rekening gehouden met de warmte en de adviezen opgevolgd. De commandant der Strijdkrachten bepaalde dat militairen hun zomertenue mochten dragen.

Veteranendag

Nederland telt ruim 110.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag iedere laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij de vredesmissies van nu in Afghanistan en Mali.

Hoofdpartner

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is hoofdpartner van het Nationaal Comité Veteranendag en ondersteunt financieel. Daarmee wordt campagne gevoerd voor het dragen van de witte anjer en worden educatieve projecten vernieuwd. Vanuit deze samenwerking besteedt de Nederlandse Veteranendag in 2019/2020 aandacht aan het thema ’75 jaar Vrijheid’ en de ‘Invictus Games’. Verder wordt het vfonds ondersteund in hun streven naar meer waardering voor andere uitgezonden geüniformeerden in overheidsdienst. Zoals politie en brandweer.