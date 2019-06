Zwaar ongeval bij Velperbroek: drie gewonden

De auto met de drie inzittenden vloog uit de bocht op de oprit van de A12 richting Duiven. Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam net voor de vangrail tot stilstand. Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur.

Een van de zwaargewonden is door de hulpdiensten met spoed overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. De andere twee slachtoffers zijn naar Rijnstate in Arnhem gebracht. Dit meldt Omroep Gelderland zondag.

De auto raakte bij het ongeval nog een andere auto, maar de schade aan deze auto is klein. Waardoor de auto van de weg raakte, is niet duidelijk. De oprit waar het ongeval gebeurde, is urenlang afgesloten geweest.