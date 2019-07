Twee panden in Noord-Brabant doorzocht vanwege WW-fraude

De recherche van de Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen op maandag 1 juli twee panden in Helmond (Noord-Brabant) doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op contant geld, administratie en computerbestanden.