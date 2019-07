'Bij uitblijven goede cao volgen meer acties bij HTM Den Haag'

Geen enkele bus of tram reed uit tijdens de staking bij HTM op woensdagochtend 3 juli. Vanaf 10.00 uur is de staking voorbij, maar de strijd voor een nieuwe HTM-cao is pas begonnen. Bij uitblijven van een fatsoenlijk bod voor de cao krijgt Den Haag opnieuw te maken met acties. De precieze omvang en lengte is op dit moment nog niet bekend', zo laat FNV woensdag weten.

Beter bod

Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer: ‘De staking is goed verlopen en inmiddels rijden de HTM-ers uit en is de dienstregeling weer opgestart. In aanloop naar deze staking heb ik nog geen goed bod gehoord, maar als HTM komt met een bod waarin een behoorlijke loonontwikkeling zit, en afspraken tegen de hoge werkdruk, dan komen wij weer aan tafel. Blijft een waardig bod uit, dan volgen er nieuwe acties. Hoe die eruit gaan zien en hoe lang die gaan duren, bepalen we binnenkort.’

Ultimatum verlopen

In juni liet HTM een ultimatum van FNV Stadsvervoer en CNV Vakmensen verlopen, zonder een goed bod voor de cao. De medewerkers eisen een fatsoenlijke loonsverhoging, terugdringen van uitzendwerk, het terugdringen van de onverantwoord hoge werkdruk en afspraken zodat oudere medewerkers gezond en fit hun pensioen kunnen halen. De cao voor HTM is al in januari 2019 verlopen en geldt voor 2000 medewerkers. Al vanaf eind 2018 wordt er onderhandeld, maar de werkgevers bieden onvoldoende loon en hebben een plan ingetrokken met concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk.