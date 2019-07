OM gaat in hoger beroep tegen uitspraak gewelddadige verkrachting

Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen een man die een vrouw gewelddadig heeft verkracht in juli 2018. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

20-jarige vrouw ernstig gewond

In de vroege ochtend van zaterdag 21 juli 2018 werd een 20-jarige vrouw in de Herman Bavinckstraat in Rotterdam het slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. Ze raakte daarbij zeer ernstig gewond en moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) direct met een grootschalig onderzoek, dat leidde tot de aanhouding van een 18-jarige man.

Jeugddetentie

Op de zitting van 6 juni 2019 eiste de officier van justitie 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen de man. De rechter legde 19 juni 2019 een straf van 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs op.

Recidivegevaar

Het OM heeft twijfels over de vraag of, vanwege het recidivegevaar dat de verdachte vormt, de opgelegde straf en maatregel voldoende bescherming bieden voor het slachtoffer en de maatschappij. Dit is voor het OM reden om het Gerechtshof in hoger beroep om een oordeel te vragen.