Stel verdwaalt in donker bos en stuit op wilde zwijnen

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag een wel heel ongebruikelijke melding. De melder was met zijn vriendin in de avondzon gaan wandelen vanaf Radio Kootwijk het mooie bosgebied van de Veluwe in maar helaas was het stel niet op tijd toen het donker werd en nu was de route terug niet helemaal helder.

Wilde zwijnen

'Bovendien was de melder omgeven door wilde zwijnen met biggen. Uit angst voor de zwijnen durfde de melder ook niet meer verder te zoeken naar de parkeerplaats waar zijn auto stond', zo meldt de politie woensdag op Facebook.

Cummunicatieapp

'Zo dienstbaar als we zijn gingen wij op zoek naar de melder en de wilde dieren. Gelukkig wist de melder hoe hij zijn live locatie kon delen via een communicatie app. Anders hadden we wel heel lang moeten zoeken', aldus de politie.

Veilig teruggebracht

Het stel werd door de behulpzame agenten met de dienstauto weer veilig terug gebracht naar waar hun avontuur was begonnen. De politie heeft nog wel een tip voor wandelaars.

Tip

Ga je de natuur in? Vergeet dan niet dat je voor het donker wordt weer het bos uit moet zijn. Want ja, daar wonen de wilde dieren en dat merk je vooral in de nacht. En om hen wat leefruimte te geven is het verboden om 's nachts in het bos te zijn. Deze melder en zijn vriendin kregen enkel een waarschuwing. Hun avontuur was al vervelend genoeg afgelopen.