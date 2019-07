Drugslab in woning in Esch ontdekt

Na recente informatie dat er mogelijk een drugslab zou zitten in een woning in Esch startte de politie een onderzoek. 'Dit resulteerde woensdagochtend 3 juli in het daadwerkelijk aantreffen van een lab in de kelder en de aanhoudingen van twee verdachten', zo laat de politie woensdag weten.

Drugslab

In het drugslab werd amfetamine olie geproduceerd. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) spreken van een groot lab. Zo werd er o.a. een ketel van 1000 liter aangetroffen en divers drugsafval waaronder afval van MDMA vervaardiging. In de woning werden een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw met de Hongaarse nationaliteit aangehouden.

Afval in riool geloosd

Er zijn aanwijzingen dat er afval geloosd is in het riool en in de nabij omgeving, de politie doet uiteraard onderzoek naar dit milieudelict. Het lab wordt onderzocht op sporen en vervolgens geruimd door de experts van LFO. Zij zijn speciaal getraind en uitgerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in situaties met gevaarlijke chemicaliën. 'We zijn de rest van de middag en avond bezig om alles op te ruimen', legt een LFO-expert uit. Vanwege de chemicaliën is bij drugslabs altijd risico op gevaarlijke stoffen, gassen, brand en explosie.