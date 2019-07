Onderzeeboot Tonijn 25 jaar open voor publiek

Dit weekend viert het Marinemuseum dat onderzeeboot De Tonijn precies 25 jaar open is voor publiek. Een bijzonder gegeven, want in Nederland is er geen andere onderzeeboot open voor publiek. Op 6 en 7 juli zijn er de hele dag activiteiten voor kinderen en volwassenen: familietheater, je kunt naamborden schilderen en natuurlijk is er een ‘blauwe hap’. Alles in het kader van onderzeeboot de Tonijn.