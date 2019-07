Belangrijke veiligheidswaarschuwing Teisseire Fruit Shoot Framboos-Aardbei

Bij deze flesjes kan het witte element van de groene drinktuit losraken, waardoor het in de mond terecht kan komen. Het product is na 20 juni 2019 verkocht bij Kruidvat, Albert Heijn, Jumbo en Deen Supermarkten.

Heeft u dit product gekocht en heeft u vragen, neem dan contact met de klantenservice van Britvic (de producent van Fruit Shoot) via het gratis telefoonnummer 0800-405 200 20 of via e-mail nederland@britvic.com.