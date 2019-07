Het 'Beest van Harkstede' in gevangenis overleden

In de gevangenis is de 77-jarige seriemoordenaar Willem van Eijk, alias het ‘Beest van Harkstede’ overleden. De 71-jarige Van Eijk zat levenslang vast voor de moord op vijf vrouwen. Zijn dood wordt door bronnen aan het RTL Nieuws gemeld.

Op 19 juni j.l. zou Van Eijk in de Penitentiaire Inrichting in Vugt zijn overleden. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen.

Van Eijk uit Harkstede werd in 1975 veroordeeld voor twee moorden in 1971 en 1974. De rechtbank legde hem 18 jaar cel en tbs op. Doordat het ‘goed’ ging met Van Eijk, werd hij in 1990 weer vrijgelaten.

Drie jaar na zijn vrijlating sloeg Van Eijk weer toe en vermoorde drie prostituees in 1993, 1994 en in 2001. In 2003 werd Van Eijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.