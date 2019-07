Holleeder veroordeeld tot levenslang, lees hier de motivatie van de rechtbank

De rechtbank heeft donderdag Willem Holleeder veroordeeld tot levenslang in de strafzaak tegen hem voor zijn aandeel in vijf moorden. De rechtbank acht dat er voldoende bewijs in deze rechtszaak is om tot deze veroordeling te komen, zo liet de rechtbank donderdag weten.

Holleeder

Holleeder was zelf aanwezig bij de uitspraak in de 'Bunker' in Amsterdam-Osdorp die werd gedaan door de voorzitter van de rechtbank F.M. Wieland die om 10.00 uur van start ging en ruim een uur in beslag nam. Uit het aanwezige publiek klonk applaus en een vreugdekreet.

Uitlokken

De rechtbank legt aan Willem Holleeder een levenslange gevangenisstraf op voor het uitlokken van 6 aanslagen tussen 2002 en 2006. Bij die aanslagen werden 5 moorden, een doodslag en een poging tot moord gepleegd en werd aan één slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht.

Criminele organisatie

De rechtbank acht bewezen dat Holleeder met anderen een criminele organisatie vormde die de aanslagen liet plegen. Het gaat om koelbloedige liquidaties, gepleegd op bestelling, in georganiseerd verband en tegen betaling van hoge geldbedragen.

Getuigen

De rechtbank oordeelt dat de verklaringen van de getuigen, waaronder de zussen en de ex-vriendin van Holleeder betrouwbaar zijn, evenals de verklaringen van de 2 kroongetuigen, de anonieme getuige en die van het latere slachtoffer Endstra. Samen hebben deze verklaringen een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewijs dat Holleeder de hem tenlastegelegde feiten inderdaad heeft gepleegd. De rechtbank ziet in de contacten die Holleeder had met andere personen betrokken bij de aanslagen duidelijk ander bewijs.

Schokkend

Een moord is zonder uitzondering schokkend voor de samenleving – en wanneer die moord plaatsvindt in de vorm van een liquidatie op klaarlichte dag en op de openbare weg, is de maatschappelijke impact des te groter. Niet voor niets klinken uit de samenleving geluiden van zorg en de wens om hard in te grijpen en zwaar te straffen. Dat die wens zich steeds meer opdringt, hangt samen met het gegeven dat vergelijkbare liquidaties nog altijd plaatsvinden.

Nabestaanden en naasten

Zonder uitzondering veroorzaakt de kennelijk niets en niemand ontziende beneming van andermans leven leed bij de naasten van het slachtoffer, zoals ook in deze zaken pijnlijk zichtbaar is in de slachtofferverklaringen. Schrijnend daarbij is de constatering dat het verdriet van het verlies en het trauma van het hen overkomen geweld bij hen voortduurt.

Gewetenloos en onverschillig

Uit de geschiedenis van Holleeder blijkt een ontwikkeling van kwaad tot erger, van geldlust, machtsdenken en geweldplegingen. Zijn gewelddadigheid heeft ertoe geleid dat naaste familieleden pas de moed vonden om te verklaren toen ook zij geen andere uitweg meer zagen. Hij heeft gewetenloos en onverschillig over leven en dood van anderen beschikt. De rechtbank komt tot de conclusie dat er een groot gevaar voor herhaling van gewelddadige strafbare feiten van hem uitgaat en dat een levenslange gevangenisstraf daarom passend is.

Levenslang

Een levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die Nederland kent. Levenslanggestraften hebben sinds 2016 een kans om zich te herstellen en mogelijk ooit weer vrij te komen. Na 25 jaar wordt beoordeeld of iemand met levenslang mag gaan werken aan een mogelijke terugkeer in de maatschappij. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de mate van herstel, het risico op herhaling en de belangen van slachtoffers en nabestaanden.